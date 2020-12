Coronavirus, negli Stati Uniti la prima vaccinazione in diretta a un’infermiera – Video (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il primo vaccino contro il Covid negli Stati Uniti è stato somministrato a un’infermiera di nome Sandra Lindsay. “Mi auguro che questo segni l’inizi della fine di un periodo doloroso della nostra storia”, ha commentato la donna. In diretta, in collegamento, c’era anche il governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo: “Il vaccino funziona solo se gli americani lo fanno. Tutti devono fare la loro parte: ci vorranno mesi prima che il vaccino venga somministrato a una massima critica di persone. Questa è luce alla fine del tunnel”. La vaccinazione negli Usa segue di poco più di una settimana quella fatta nel Regno Unito a una signora di 90 anni. Video Facebook/Andrew Cuomo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il primo vaccino contro il Covidè stato somministrato adi nome Sandra Lindsay. “Mi auguro che questo segni l’inizi della fine di un periodo doloroso della nostra storia”, ha commentato la donna. In, in collegamento, c’era anche il governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo: “Il vaccino funziona solo se gli americani lo fanno. Tutti devono fare la loro parte: ci vorranno mesiche il vaccino venga somministrato a una massima critica di persone. Questa è luce alla fine del tunnel”. LaUsa segue di poco più di una settimana quella fatta nel Regno Unito a una signora di 90 anni.Facebook/Andrew Cuomo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

RaiNews : L'Italia è il paese europeo con più vittime - RaiNews : #coronavirus #covid19: Sandra Lindsay, capo infermiera di un reparto di terapia intensiva a New York, è stata la pr… - Agenzia_Ansa : #Covid, negli #Usa oltre 3mila morti in un giorno. A #Stoccolma ospedali in tilt #ANSA #coronavirus - lucarango88 : ?? #Calabria #Covid_19 #13dicembre Registrati 166 casi su 1435 tamponi (11,6% pos), 222 guariti (109 #Reggio) e 4… - italiaserait : Coronavirus, Pfizer: al via la vaccinazione negli Stati Uniti -