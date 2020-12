Coronavirus | Mattarella | ' solo con sforzo collettivo si può superare emergenza'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Il 14 dicembre 1960, un gruppo di paesi che condividevano i medesimi valori di libertà e democrazia firmò l'accordo che trasformava l'Organizzazione Europea per lo Sviluppo Economico, creata nel 1948 per amministrare il Piano Marshall, nell'Organizzazione per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica. L'accordo metteva le basi per una collaborazione internazionale che, sulla base dell'esperienza che ha modellato la ricostruzione post-bellica, ha contribuito a promuovere lo sviluppo". Si legge nel messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione del 60° anniversario dell'accordo istitutivo dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. "L'Ocse ha saputo in questi decenni interpretare e realizzare al meglio quanto può offrire un'organizzazione multilaterale basandosi sul principio del confronto e ...