Coronavirus, Londra in zona rossa da mercoledì: nuove chiusure (Di lunedì 14 dicembre 2020) A partire da mercoledì la capitale inglese avrà nuove chiusure per alcune attività e vedrà un ritorno in semi lockdown. Annunciato un nuovo semi lockdown per la capitale inglese, che sarà attivo a partire da mercoledì prossimo. Cosi ha comunicato Matt Hancock il ministro della Sanità decretato da Boris Johnson, dopo il lockdown bis che si era svolto fino al 2 Dicembre. Le nuove chiusure porteranno una serie di limitazioni nazionali a partire dalla chiusura di ristoranti e pub e di alcuni negozi che avranno limitazioni negli orari di apertura fino alle ore 23.00. L’unico alleggerimento previsto si avrà poi per le feste natalizie. LEGGI ANCHE >>> Ricoverato per covid, compie 78 anni: la figlia gli manda un regalo dolcissimo LEGGI ANCHE >>> Vaccino, ... Leggi su chenews (Di lunedì 14 dicembre 2020) A partire dala capitale inglese avràper alcune attività e vedrà un ritorno in semi lockdown. Annunciato un nuovo semi lockdown per la capitale inglese, che sarà attivo a partire daprossimo. Cosi ha comunicato Matt Hancock il ministro della Sanità decretato da Boris Johnson, dopo il lockdown bis che si era svolto fino al 2 Dicembre. Leporteranno una serie di limitazioni nazionali a partire dalla chiusura di ristoranti e pub e di alcuni negozi che avranno limitazioni negli orari di apertura fino alle ore 23.00. L’unico alleggerimento previsto si avrà poi per le feste natalizie. LEGGI ANCHE >>> Ricoverato per covid, compie 78 anni: la figlia gli manda un regalo dolcissimo LEGGI ANCHE >>> Vaccino, ...

RaiNews : #Coronavirus, #Londra torna zona rossa da mercoledì: livello 3 di allerta - fattoquotidiano : Coronavirus, la Svizzera chiude locali e negozi dalle 19. Da Parigi a Londra: appelli ai cittadini per evitare un a… - WandaPardini : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Londra torna in zona rossa e la Germania entra in lockdown: così l’Europa si prepara al Natale https://t.… - lciucciovino : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Londra torna in zona rossa e la Germania entra in lockdown: così l’Europa si prepara al Natale https://t.… - anesalete : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Londra torna in zona rossa e la Germania entra in lockdown: così l’Europa si prepara al Natale https://t.… -