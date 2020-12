Coronavirus, le vittime sono ancora 491 (ieri 484), 12.030 nuovi positivi ma con circa 50mila tamponi in meno. È ancora allerta Veneto (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il bollettino del 14 dicembre Continua a rimanere alto il dato sui decessi da Coronavirus. Secondo l’ultimo monitoraggio della Protezione civile e del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono state segnalate 491 vittime in Italia, per un totale di 65.011. ieri, il dato era di 484. sono invece 12.030 i contagi registrati nell’ultima giornata, rispetto ai 17.938 di ieri. Il bilancio complessivo dei casi è così salito a 1.855.737, a fronte di 103.584 tamponi effettuati, contro i 152.692 del 13 dicembre. Il numero delle persone ricoverate con sintomi è di 27.765, mentre sono 3.095 quelle che si trovano in terapia intensiva, ieri erano 3.158. Sale a 1.115.617 il dato sui pazienti guariti e/o dimessi. ... Leggi su open.online (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il bollettino del 14 dicembre Continua a rimanere alto il dato sui decessi da. Secondo l’ultimo monitoraggio della Protezione civile e del ministero della Salute, nelle ultime 24 orestate segnalate 491in Italia, per un totale di 65.011., il dato era di 484.invece 12.030 i contagi registrati nell’ultima giornata, rispetto ai 17.938 di. Il bilancio complessivo dei casi è così salito a 1.855.737, a fronte di 103.584effettuati, contro i 152.692 del 13 dicembre. Il numero delle persone ricoverate con sintomi è di 27.765, mentre3.095 quelle che si trovano in terapia intensiva,erano 3.158. Sale a 1.115.617 il dato sui pazienti guariti e/o dimessi. ...

RaiNews : #coronavirus #covid19 'Molte morti perché siamo deboli sul territorio' dice #Strada. 'Le vaccinazioni limitano il n… - TgrVeneto : Parla un lavoratore dell'ospedale Borgo Trento: 'Non c'è più spazio'. A Verona il record delle vittime. Ma fuori gl… - AgoraMagazLatin : Coronavirus in Italia: 12.030 contagi, 491 vittime, superata soglia 65 mila. Calano tamponi e contagi, ma è solo l'… - viverepesaro : Coronavirus: 14 le vittime nelle Marche, 6 in provincia di Pesaro - Notiziedi_it : Coronavirus, 12.030 nuovi casi e 491 vittime in 24 ore -