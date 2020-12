Coronavirus | la provocazione della Repubblica di San Marino | Chi non vuole vaccinarsi | si paghi le cure

Leggi su repubblica

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Il segretario di Stato Ciavatta: "A breve la decisione". Già in passato scelte simili: i genitori dei bimbi non vaccinati devono stipulare assicurazioni per danni contro terzi. Il paradossopiccola nazione: feste per Natale e Capodanno e libertà di muoversi per chi arriva...