Coronavirus Italia, ipotesi zona rossa nei festivi e prefestivi: si attende riunione governo-Comitato Tecnico Scientifico (Di lunedì 14 dicembre 2020) L'Italia rischia di trasformarsi interamente in zona rossa nei giorni pre e festivi.Le misure anti Covid non hanno tenuto a bada la gente che nel weekend ha invaso le strade di alcune delle città Italiane che erano tornate a essere zona gialla proprio da qualche giorno. A questo punto sale la paura di un'impennata dei contagi in vista delle feste natalizie e per tale motivo si è pensato a una chiusura totale fin dai prossimi giorni. L'idea del governo, coadiuvato dal Comitato Tecnico Scientifico, è quella di chiudere in casa i cittadini durante le feste comandate per non rischiare di creare folle tra le strade come accaduto negli ultimi giorni. Si discuterà la questione nella riunione odierna tra ... Leggi su mediagol (Di lunedì 14 dicembre 2020) L'rischia di trasformarsi interamente innei giorni pre e.Le misure anti Covid non hanno tenuto a bada la gente che nel weekend ha invaso le strade di alcune delle cittàne che erano tornate a esseregialla proprio da qualche giorno. A questo punto sale la paura di un'impennata dei contagi in vista delle feste natalizie e per tale motivo si è pensato a una chiusura totale fin dai prossimi giorni. L'idea del, coadiuvato dal, è quella di chiudere in casa i cittadini durante le feste comandate per non rischiare di creare folle tra le strade come accaduto negli ultimi giorni. Si discuterà la questione nellaodierna tra ...

