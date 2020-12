Coronavirus, in Veneto 2.829 nuovi casi e 26 decessi. Zaia sugli assembramenti: «Non possiamo fare una legge su come usare il buonsenso» (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sono +2.829 i nuovi casi di positività al Coronavirus e +26 i decessi da ieri in Veneto, secondo l’ultimo bollettino regionale sulla pandemia Nelle ultime 24 ore sono stati elaborati +21.779 tamponi. I nuovi positivi sono aumentati di +2.829 unità, portando così il numero totale dei casi sin dall’inizio dell’emergenza a quota 193.470. Attualmente il numero delle persone positive al SARS-CoV-2 nella regione è di 92.528 persone. Ma a preoccupare è la pressione sugli ospedali, che non accenna ad allentare la morsa. Il numero complessivo dei pazienti positivi ricoverati nelle strutture ospedaliere venete è pari a 3.267 persone, di cui 2.894 in area non critica (+36, rispetto a ieri) e 373 in terapia intensiva (+4 rispetto a 24 ore fa). Sale ancora il ... Leggi su open.online (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sono +2.829 idi positività ale +26 ida ieri in, secondo l’ultimo bollettino regionale sulla pandemia Nelle ultime 24 ore sono stati elaborati +21.779 tamponi. Ipositivi sono aumentati di +2.829 unità, portando così il numero totale deisin dall’inizio dell’emergenza a quota 193.470. Attualmente il numero delle persone positive al SARS-CoV-2 nella regione è di 92.528 persone. Ma a preoccupare è la pressioneospedali, che non accenna ad allentare la morsa. Il numero complessivo dei pazienti positivi ricoverati nelle strutture ospedaliere venete è pari a 3.267 persone, di cui 2.894 in area non critica (+36, rispetto a ieri) e 373 in terapia intensiva (+4 rispetto a 24 ore fa). Sale ancora il ...

