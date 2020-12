Coronavirus | in Toscana 445 nuovi casi positivi e 42 decessi

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Firenze, 14 dic. - (Adnkronos) - Insono 112.789 idità al, 445 in più rispetto a ieri. Isono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dell'1,1% e raggiungono quota 92.117 (81,7% deitotali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.725.291, 7.132 in più rispetto a ieri, di cui il 6,2% positivo. Sono invece 2.614 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 17% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 496 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmentesono oggi 17.479, -3,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.403 (4 in più rispetto a ieri), di cui 210 in terapia intensiva (9 in meno). Oggi si registrano 42 ...