Coronavirus | in Toscana 445 nuovi casi positivi e 42 decessi 5

(Di lunedì 14 dicembre 2020) (Adnkronos) - Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 85,6 x100.000 residenti contro il 106,9 per 100.000 della media italiana (11° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa-Carrara (180,1 per 100.000), Firenze (109,5 per 100.000) e Pistoia (85,5 per 100.000), il più basso a Grosseto (32,5 per 100.000).