Coronavirus in Toscana, 445 nuovi casi e 42 decessi (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il bollettino di lunedì 14 dicembre 2020. I ricoverati sono 1.403 (4 in più rispetto a ieri), di cui 210 in terapia intensiva (9 in meno) Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il bollettino di lunedì 14 dicembre 2020. I ricoverati sono 1.403 (4 in più rispetto a ieri), di cui 210 in terapia intensiva (9 in meno)

RadioSienaTV : Coronavirus: 445 nuovi casi in Toscana - - infoitinterno : Coronavirus: 45 nuovi positivi tra Livorno e provincia, 445 in Toscana. Il bollettino di lunedì 14 dicembre - agenziaimpress : #Coronavirus. 445 i nuovi casi in #Toscana, 42 i decessi - ExPartibus : Coronavirus Toscana, 445 nuovi casi, età media 47 anni, 42 decessi - - pietro_riccio : Coronavirus Toscana, 445 nuovi casi, età media 47 anni, 42 decessi - -