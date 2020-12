Coronavirus in Toscana: 42 morti, oggi 14 dicembre. E 445 nuovi contagi (Di lunedì 14 dicembre 2020) E' salito ancora, il numero dei morti per Coronavirus, in Toscana: oggi, 14 dicembre, sono 42. Di cui 24 uomini e 18 donne con un'età media di 82 anni. Mentre i nuovi contagi sono 445, con età media di 47 anni (il 16% ha meno di 20 anni, il 19% tra 20 e 39 anni, il 34% tra 40 e 59 anni, il 22% tra 60 e 79 anni, il 9% ha 80 anni o più) Leggi su firenzepost (Di lunedì 14 dicembre 2020) E' salito ancora, il numero deiper, in, 14, sono 42. Di cui 24 uomini e 18 donne con un'età media di 82 anni. Mentre isono 445, con età media di 47 anni (il 16% ha meno di 20 anni, il 19% tra 20 e 39 anni, il 34% tra 40 e 59 anni, il 22% tra 60 e 79 anni, il 9% ha 80 anni o più)

