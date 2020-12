Coronavirus in Italia | ultime notizie Natale e Capodanno | il governo pensa alla chiusura di negozi | bar e ristoranti

(Di lunedì 14 dicembre 2020)in, ledi oggi– A meno di dieci giorni dall’inizio delle festività natalizie, l’è ancora alle prese con la pandemia dae centinaia di decessi giornalieri. Da ieri nessuna Regione è in zona rossa, mentre è attesa la deroga al Dpcm in vigore sugli spostamenti fra Comuni nei giorni del 25 e 26 dicembre e primo gennaio. Intanto, oltralpe Angela Merkel ha imposto il lockdown totale a partire da mercoledì 16 dicembre. (a questo link tutte lesul Covid-19 nel mondo). Di seguito tutte lenews sulindi oggi, lunedì 14 dicembre 2020, ...

Le ultime notizie in tempo reale sul Coronavirus in Italia e nel mondo, con i dati di oggi lunedì 14 dicembre. Allo studio del Governo nuove restrizioni per Natale: ipotesi Italia zona rossa o arancio ...L’idea è quella di rendere tutta l'Italia zona rossa o arancione nelle giornate più a rischio, permettendo però uno specifico allentamento per i piccoli Comuni. Le immagini degli assembramenti del wee ...