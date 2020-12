Coronavirus, in Italia 12.030 nuovi casi e altri 491 decessi (Di lunedì 14 dicembre 2020) In Italia ci sono 12.030 nuovi casi di Coronavirus a fronte di 103.584 tamponi effettuati (mentre il giorno precedente l'incremento era stato di 17.938 su 152.697 tamponi). Nelle ultime 24 ore sono ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 14 dicembre 2020) Inci sono 12.030dia fronte di 103.584 tamponi effettuati (mentre il giorno precedente l'incremento era stato di 17.938 su 152.697 tamponi). Nelle ultime 24 ore sono ...

riotta : Manca in Italia alcuna strategia sul #coronavirus malgrado le stragi arranchiamo tra mezze misure, cessioni alle l… - riotta : Il caos governa Italia su #coronavirus da marzo. A volte, per caso, si fan cose giuste poi, altrettanto per caso, s… - Open_gol : «In Italia ci si dimentica che ogni giorno abbiamo centinaia di morti» - vincenzo9718 : @GenCar5 Professore, il 'genio' in questo è un renziano che è traghettato dal pd ad Italia 'Viva' dopo la scissione… - Alessandria24C : Italia - #Coronavirus, stabile il tasso di positività. 77 nuovi casi in provincia -