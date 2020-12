Coronavirus in Campania, i dati del 13 dicembre: 1.088 nuovi positivi e 1.648 guariti (Di lunedì 14 dicembre 2020) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 13 dicembre dell’unità di Crisi regionale riporta 1.088 positivi su 15.472 tamponi effettuati. L’Unita’ di crisi della regione ha reso noto che i positivi del giorno al Coronavirus in Campania sono 1.088 di cui asintomatici 1.005 e sintomatici 83 su 15.472 tamponi. Il totale dei positivi e’ 175.053 Leggi su 2anews (Di lunedì 14 dicembre 2020)in: il bollettino di ieri 13dell’unità di Crisi regionale riporta 1.088su 15.472 tamponi effettuati. L’Unita’ di crisi della regione ha reso noto che idel giorno alinsono 1.088 di cui asintomatici 1.005 e sintomatici 83 su 15.472 tamponi. Il totale deie’ 175.053

iISud24 : #Coronavirus, in Italia 12.030 contagi e 491 decessi. Veneto a 2.829 casi. In Campania 1.088 positivi #14dicembre… - viralvideovlogs : RT @PaoloMadonnaDF: Bollettino di guerra del 14/12/2020: corsa a dieci (stasera) Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Campania, Lombardia, Sicili… - PaoloMadonnaDF : Bollettino di guerra del 14/12/2020: corsa a dieci (stasera) Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Campania, Lombardia, Si… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Coronavirus in Campania, in calo i dati sui nuovi contagi ed i decessi:… - Quasimezzogiorn : #Coronavirus, in #Campania 1088 positivi nelle ultime 24 ore -