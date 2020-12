Coronavirus, il Cts al governo: «Servono misure più rigide per Natale, altrimenti a gennaio saremo nei guai» (Di lunedì 14 dicembre 2020) Consolidare e rafforzare le misure anti-contagio con una sorta di lockdown per tutto il periodo di Natale. Queste, secondo quanto si apprende, sono le raccomandazioni espresse dagli esperti del Comitato tecnico scientifico (Cts) nella riunione tenutasi oggi, 14 dicembre, con il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione. La necessità di una nuova stretta, è stato spiegato dai tecnici al governo, è legata all’impossibilità da un lato di controllare in maniera capillare il territorio e dall’altro a dati sul contagio da Coronavirus ancora «preoccupanti». L’incidenza dei nuovi casi resta troppo alta L’incidenza dei nuovi casi è ancora troppo alta (nell’ultimo monitoraggio era di 193 ogni 100 mila abitanti, quando dovrebbe essere a 50 ogni 100 mila per poter garantire il tracciamento). L’Italia, fanno notare gli ... Leggi su open.online (Di lunedì 14 dicembre 2020) Consolidare e rafforzare leanti-contagio con una sorta di lockdown per tutto il periodo di. Queste, secondo quanto si apprende, sono le raccomandazioni espresse dagli esperti del Comitato tecnico scientifico (Cts) nella riunione tenutasi oggi, 14 dicembre, con il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione. La necessità di una nuova stretta, è stato spiegato dai tecnici al, è legata all’impossibilità da un lato di controllare in maniera capillare il territorio e dall’altro a dati sul contagio daancora «preoccupanti». L’incidenza dei nuovi casi resta troppo alta L’incidenza dei nuovi casi è ancora troppo alta (nell’ultimo monitoraggio era di 193 ogni 100 mila abitanti, quando dovrebbe essere a 50 ogni 100 mila per poter garantire il tracciamento). L’Italia, fanno notare gli ...

