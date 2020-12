Coronavirus, il bollettino di oggi 14 dicembre: 491 morti e 12.030 contagi, ecco i nuovi casi Covid regione per regione (Di lunedì 14 dicembre 2020) Gli aggiornamenti sull'emergenza Coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi lunedì 14 dicembre 2020. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri in terapia intensiva: ... Leggi su today (Di lunedì 14 dicembre 2020) Gli aggiornamenti sull'emergenzain Italia neldel ministero della Salute dilunedì 142020. I, i decessi e i numeri dei ricoveri in terapia intensiva: ...

SkyTG24 : 'Siamo costretti ad agire', ha detto #Merkel, prendendo atto delle 'moltissime morti' dovute all'epidemia di… - SkyTG24 : Covid Campania, De Luca: 'Controlli altrimenti a gennaio migliaia morti'. DIRETTA - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 14 dicembre: 12.030 nuovi casi e 491 morti - messveneto : Coronavirus in Italia, il bollettino del 14 dicembre: 12.030 nuovi contagi, ma con 103mila tamponi. I decessi sono… - marisamoles : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 14 dicembre: 12.030 nuovi casi e 491 morti -