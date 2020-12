Coronavirus, il bollettino di lunedì 14 dicembre: 12.030 positivi con 481 morti (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sono 12.030 i nuovi contagi su 103.584 tamponi, per un rapporto positivi/tamponi ancora sopra il 10%. I decessi nelle ultime 24 ore sono 491. I ricoveri in terapia intensiva calano di 63 unità, quelli con sintomi salgono di 30. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sono 12.030 i nuovi contagi su 103.584 tamponi, per un rapporto/tamponi ancora sopra il 10%. I decessi nelle ultime 24 ore sono 491. I ricoveri in terapia intensiva calano di 63 unità, quelli con sintomi salgono di 30. L'articolo .

