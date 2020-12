Coronavirus, i dati: 12.030 nuovi casi a fronte di 103.584 tamponi. Altri 491 morti (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sono 12.030 i nuovi casi di Coronavirus accertati oggi in Italia, frutto di 103.584 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati anche Altri 491 morti: sono più di 65mila dall’inizio della pandemia. Ieri, domenica 13 dicembre, i casi rintracciati erano 17.938 a fronte di 152mila test processati, con un tasso di positività all’11,74%. Oggi il rapporto tra positivi e tamponi resta stabile e si assesta all’11,6%. Rispetto a lunedì scorso ci sono 1690 contagi accertati in meno (erano 13.720 con 111.217 test effettuati): una settimana fa il tasso di positività era al 12,3%. In terapia intensiva oggi sono ricoverati 3.095 pazienti (-63). Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sono 12.030 idiaccertati oggi in Italia, frutto di 103.584processati. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati anche491: sono più di 65mila dall’inizio della pandemia. Ieri, domenica 13 dicembre, irintracciati erano 17.938 adi 152mila test processati, con un tasso di positività all’11,74%. Oggi il rapporto tra positivi eresta stabile e si assesta all’11,6%. Rispetto a lunedì scorso ci sono 1690 contagi accertati in meno (erano 13.720 con 111.217 test effettuati): una settimana fa il tasso di positività era al 12,3%. In terapia intensiva oggi sono ricoverati 3.095 pazienti (-63). Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

