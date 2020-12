Coronavirus, i dati: 12.030 nuovi casi a fronte di 103.584 tamponi. 491 morti: oltre 65mila in totale. Il rapporto positivi-test resta stabile (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sono 12.030 i nuovi casi di Coronavirus accertati oggi in Italia, frutto di 103.584 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati anche altri 491 morti: sono più di 65mila dall’inizio della pandemia. Ieri, domenica 13 dicembre, i casi rintracciati erano 17.938 a fronte di 152mila test processati, con un tasso di positività all’11,74%. Oggi il rapporto tra positivi e tamponi resta stabile e si assesta all’11,6%. Rispetto a lunedì scorso ci sono 1690 contagi accertati in meno (erano 13.720 con 111.217 test effettuati): una settimana fa il tasso di positività era al 12,3%. In terapia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sono 12.030 idiaccertati oggi in Italia, frutto di 103.584processati. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati anche altri 491: sono più didall’inizio della pandemia. Ieri, domenica 13 dicembre, irintracciati erano 17.938 adi 152milaprocessati, con un tasso dità all’11,74%. Oggi iltrae si assesta all’11,6%. Rispetto a lunedì scorso ci sono 1690 contagi accertati in meno (erano 13.720 con 111.217effettuati): una settimana fa il tasso dità era al 12,3%. In terapia ...

