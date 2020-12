**Coronavirus: governo diviso su lockdown nazionale, si tratta su stretta a Natale** (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - Misure più rigide sono necessarie, ma è pur vero che mentre in Germania, che ha decretato il lockdown nazionale per le festività di Natale, la curva epidemiologica sale, in Italia abbiamo una curva finalmente discendente, seppur il calo procede lentamente. Questa, in estrema sintesi, la posizione espressa dal Comitato tecnico scientifico nella riunione col premier Giuseppe Conte, i capi delegazione delle forze di maggioranza e la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, sul tavolo la questione del lockdown nazionale in vista delle festività. L'ipotesi è quella di decretare l'Italia in zona rossa nei festivi e prefestivi, dunque 24-25-26 dicembre, 31 dicembre e primo gennaio, 5 e 6 gennaio. Ad essere convinti della necessità di un nuovo lockdown, con negozi e ristoranti ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - Misure più rigide sono necessarie, ma è pur vero che mentre in Germania, che ha decretato ilper le festività di Natale, la curva epidemiologica sale, in Italia abbiamo una curva finalmente discendente, seppur il calo procede lentamente. Questa, in estrema sintesi, la posizione espressa dal Comitato tecnico scientifico nella riunione col premier Giuseppe Conte, i capi delegazione delle forze di maggioranza e la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, sul tavolo la questione delin vista delle festività. L'ipotesi è quella di decretare l'Italia in zona rossa nei festivi e prefestivi, dunque 24-25-26 dicembre, 31 dicembre e primo gennaio, 5 e 6 gennaio. Ad essere convinti della necessità di un nuovo, con negozi e ristoranti ...

riotta : Manca in Italia alcuna strategia sul #coronavirus malgrado le stragi arranchiamo tra mezze misure, cessioni alle l… - lorepregliasco : I negozi sono aperti. Le regioni in zona gialla. Pochi giorni fa il governo parlava di allentare i divieti alla mob… - Corriere : Nuovi divieti agli spostamenti: il governo convoca una riunione d’urgenza alle 19 - labo_franco : RT @francescatotolo: Con i dati del #coronavirus in costante calo (terapie intensive, ricoveri in ospedale, nuovi positivi), il governo #Co… - Marilenapas : RT @RaiNews: La necessità di una nuova stretta, è stato spiegato dai tecnici durante il vertice a Palazzo Chigi, è legata all'impossibilità… -