Coronavirus, Germania: il lockdown light non funziona, si passa a quello duro (Di lunedì 14 dicembre 2020) (Teleborsa) – La Germania passa al lockdown duro fino al 10 gennaio. L’annuncio è arrivato ieri nel corso di una drammatica conferenza stampa in cui la Cancelliera Angela Merkel ha dichiarato alla nazione che le misure light messe in campo lo scorso 2 novembre non hanno avuto gli effetti sperati e ora il Paese rischia una “crescita esponenziale” dei contagi. L’annuncio è arrivato al termine di una riunione tra il governo e gli Stati federali che hanno deciso di reintrodurre le misure più severe a partire da mercoledì. “C’è un urgente bisogno di agire e lo stiamo facendo”, ha detto Angela Merkel. Lo scorso venerdì i nuovi casi accertati erano stati 30mila, con 600 decessi in un solo giorni. A preoccupare sono le enormi difficoltà incontrate dagli uffici sanitari territoriali a cui era stato affidato il ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 14 dicembre 2020) (Teleborsa) – Laalfino al 10 gennaio. L’annuncio è arrivato ieri nel corso di una drammatica conferenza stampa in cui la Cancelliera Angela Merkel ha dichiarato alla nazione che le misuremesse in campo lo scorso 2 novembre non hanno avuto gli effetti sperati e ora il Paese rischia una “crescita esponenziale” dei contagi. L’annuncio è arrivato al termine di una riunione tra il governo e gli Stati federali che hanno deciso di reintrodurre le misure più severe a partire da mercoledì. “C’è un urgente bisogno di agire e lo stiamo facendo”, ha detto Angela Merkel. Lo scorso venerdì i nuovi casi accertati erano stati 30mila, con 600 decessi in un solo giorni. A preoccupare sono le enormi difficoltà incontrate dagli uffici sanitari territoriali a cui era stato affidato il ...

