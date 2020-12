Coronavirus, drammatico record di decessi nel nostro Paese (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ieri, 13 Dicembre 2020, il nostro Paese ha totalizzato 64.520 morti per Covid-19, il più alto numero di decessi per Coronavirus in Europa dall’inizio della pandemia, superando il Regno Unito che ha registrato 64.267 vittime. Il Ministero della Salute italiano ha annunciato 484 decessi aggiuntivi in ??ventiquattro ore e 17.938 nuovi casi positivi. A livello globale, gli Stati Uniti, il Brasile, l’India e il Messico sono stati i più colpiti dall’inizio dell’epidemia. Secondo i dati raccolti da AFP sull’Europa, l’Italia ha superato il Regno Unito, seguito da Francia (57.761), Spagna (47.624), Russia (46.453) e Polonia (22.676). Oltre 25mila morti in Italia dal 1° novembre Negli ultimi sette giorni, tra i Paesi europei, l’Italia ha registrato il maggior numero di nuovi decessi per ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ieri, 13 Dicembre 2020, ilha totalizzato 64.520 morti per Covid-19, il più alto numero diperin Europa dall’inizio della pandemia, superando il Regno Unito che ha registrato 64.267 vittime. Il Ministero della Salute italiano ha annunciato 484aggiuntivi in ??ventiquattro ore e 17.938 nuovi casi positivi. A livello globale, gli Stati Uniti, il Brasile, l’India e il Messico sono stati i più colpiti dall’inizio dell’epidemia. Secondo i dati raccolti da AFP sull’Europa, l’Italia ha superato il Regno Unito, seguito da Francia (57.761), Spagna (47.624), Russia (46.453) e Polonia (22.676). Oltre 25mila morti in Italia dal 1° novembre Negli ultimi sette giorni, tra i Paesi europei, l’Italia ha registrato il maggior numero di nuoviper ...

Heskay00946510 : RT @Ibra_official: In questo momento drammatico per l'Italia, abbiamo creato una raccolta fondi per gli ospedali Humanitas. Conto sulla gen… - zazoomblog : Coronavirus in Toscana: 75 morti (drammatico record) oggi 10 dicembre. E 517 contagi - #Coronavirus #Toscana:… - FirenzePost : Coronavirus in Toscana: 75 morti (drammatico record), oggi 10 dicembre. E 517 contagi - mrosamalisan : RT @AnnDePa: Drammatico appello della Leopoldina alla politica per lockdown duro: Scuole chiuse 14dic-10gen, home office, negozi chiusi, u… - TheQ_continuum : RT @AnnDePa: Drammatico appello della Leopoldina alla politica per lockdown duro: Scuole chiuse 14dic-10gen, home office, negozi chiusi, u… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus drammatico Covid, nelle Rsa impatto meno drammatico di prima - Salute & Benessere Agenzia ANSA Coronavirus, Germania: il lockdown light non funziona, si passa a quello duro L'annuncio è arrivato ieri nel corso di una drammatica conferenza stampa in cui la Cancelliera ... in cui sempre più infermieri e medici risultano colpiti loro stessi dal Covid-19. Dal 16 dicembre ... Natale e Capodanno, Governo valuta nuova stretta: il piano (Teleborsa) - Se fino a qualche giorno fa, la sensazione era che si andasse verso un possibile allentamento delle maglie, il Governo - in scia all'alto numero di decessi e al crescente timore di una t ... L'annuncio è arrivato ieri nel corso di una drammatica conferenza stampa in cui la Cancelliera ... in cui sempre più infermieri e medici risultano colpiti loro stessi dal Covid-19. Dal 16 dicembre ...(Teleborsa) - Se fino a qualche giorno fa, la sensazione era che si andasse verso un possibile allentamento delle maglie, il Governo - in scia all'alto numero di decessi e al crescente timore di una t ...