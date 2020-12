Coronavirus, calano i nuovi contagi ma anche i tamponi. Sempre più morti. Bassetti: febbre gialla candidata per nuova pandemia (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sono 12.030 i nuovi casi di contagio da Sars-Cov-2 nelle ultime 24 ore in Italia (-5.908 rispetto all'incremento di ieri), che portano il totale a 1.855.737 contagi dall'inizio dell'epidemia. Lo rileva l'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. I morti nelle ultime 24 ore sono 491 (+7 rispetto a ieri), il totale delle persone decedute dell'inizio dell'epidemia in Italia è 65.011. Ieri i nuovi contagi erano stati 17.938 e le vittime 484. I tamponi fatti per la rilevazione del Sars-Cov-2 nelle ultime 24 ore in Italia sono 103.584, -49.113 rispetto a ieri, e sono stati rilevati 12.030 nuovi contagi, come detto. Il tasso di incidenza dei positivi sui tamponi fatti è quindi oggi 11,61%, ieri ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sono 12.030 icasi dio da Sars-Cov-2 nelle ultime 24 ore in Italia (-5.908 rispetto all'incremento di ieri), che portano il totale a 1.855.737dall'inizio dell'epidemia. Lo rileva l'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Inelle ultime 24 ore sono 491 (+7 rispetto a ieri), il totale delle persone decedute dell'inizio dell'epidemia in Italia è 65.011. Ieri ierano stati 17.938 e le vittime 484. Ifatti per la rilevazione del Sars-Cov-2 nelle ultime 24 ore in Italia sono 103.584, -49.113 rispetto a ieri, e sono stati rilevati 12.030, come detto. Il tasso di incidenza dei positivi suifatti è quindi oggi 11,61%, ieri ...

rep_torino : Coronavirus, calano i ricoverati in terapia intensiva ma aumentano di nuovo quelli nei reparti Covid [aggiornamento… - CosenzaChannel : Sono poco più di 12mila i nuovi contagi da #coronavirus in #Italia. Calano gli attualmente positivi, ma si registra… - folucar : RT @TgrRai: #coronavirus 12.030 nuovi casi in 24 ore a fronte di 103.584 tamponi processati. 491 nuovi decessi (65.011 da inizio pandemia)… - ilquotidianoweb : #Coronavirus in #Italia, calano contagi e tamponi. Ancora alto il rapporto sui positivi - Profilo3Marco : RT @Libero_official: #Bollettino del 14 dicembre sull'emergenza-#coronavirus: 491 morti e 12mila contag -