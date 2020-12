Coronavirus | Boschi | ' la penso come Sala | basta colpevolizzare cittadini'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - Sulle polemiche sugli assembramenti nelle vie dello shopping "lail sindaco: non possiamose chiediamo loro di spostarsi, se chiediamo loro di usare il bonus per fare acquisti. Con i migliaia di morti che piangiamo qualcosa non ha funzionato anche dalla parte delle istituzioni". Lo dice la capogruppo di Iv alla Camera Maria Elena, rimarcandonon si possa "cambiare l'orientamento ogni settimana perché questo diventa un problema per chi lavora".