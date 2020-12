Coronavirus | bollettino Italia della Protezione Civile per il 14 dicembre

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 14 dicembre 2020) I contagi diinoggi con ildi oggi del MinisteroSalute e i dati: 12.030 contagiati e 491 morti. Sono stati effettuati 103.584 tamponi. tornano a salire i ricoveri di 30, mentre i pazienti in terapia intensiva scendono di 63 I nuovi contagi ripartiti regione per regione: nelle ultime 24 ore in Alto Adige sono stati registrati altri nove decessi Covid, portando il numero delle vittime dall’iniziopandemia a 649. Dei 699 tamponi pcr analizzati 68 sono risultati positivi. A questi si aggiungono altri 34 casi individuati con i 757 test antigenici eseguiti. Le persone in isolamento domiciliare attualmente sono 6269. 2.829 nuovi positivi in Veneto nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal ...