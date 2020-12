Coronavirus | Boccia | ' se restrizioni serve sì collettivo | basta rigoristi e aperturisti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Dobbiamo capire se è opportuno e meno restringere. Io penso di sì. Ma la decisione non è solo mia". Lo dice il ministro Francescoa Rai Uno. "Ma si tratta di una decisione scientifica che si basa su dati oggettivi rispetto alla qualeun sìsenza discutere ulteriormente tra, è una visione sbagliata. Se decidiamo che nelle festività si fanno alcune scelte, cerchiamo di essere tutti dalla stessa parte.unità".spiega che "se ci saranno ulteriori, saranno per le festività e riguarderanno un periodo limitato per cercare di limitare o eliminare gli assembramenti familiari".