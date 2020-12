**Coronavirus: Bellanova, 'scettica su chiusura ristoranti, ristori pari a 100% perdite'** (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Se si è detto che nelle città ci si può spostare liberamente da un capo all'altro; si è scelto, nonostante io per prima avessi elencato tutti i punti deboli di questa decisione, di chiudere i centri commerciali nei giorni festivi; si sono incentivati gli acquisti fisici con la garanzia del rimborso previo utilizzo della moneta elettronica, forse bisognava prevedere che le persone si sarebbero affollate nelle strade centrali soprattutto dei grandi centri urbani". Lo avrebbe detto la ministra Teresa Bellanova alla riunione dei capidelegazione con il premier Giuseppe Conte. "Adesso, dinanzi alle ipotesi che si vanno profilando, pongo due priorità. Primo: ulteriori restrizioni devono già prevedere adeguati ristori. Se dovessero coinvolgere anche i ristoranti, eventualità su cui resto enormemente ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Se si è detto che nelle città ci si può spostare liberamente da un capo all'altro; si è scelto, nonostante io per prima avessi elencato tutti i punti deboli di questa decisione, di chiudere i centri commerciali nei giorni festivi; si sono incentivati gli acquisti fisici con la garanzia del rimborso previo utilizzo della moneta elettronica, forse bisognava prevedere che le persone si sarebbero affollate nelle strade centrali soprattutto dei grandi centri urbani". Lo avrebbe detto la ministra Teresaalla riunione dei capidelegazione con il premier Giuseppe Conte. "Adesso, dinanzi alle ipotesi che si vanno profilando, pongo due priorità. Primo: ulteriori restrizioni devono già prevedere adeguati. Se dovessero coinvolgere anche i, eventualità su cui resto enormemente ...

