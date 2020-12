Coronavirus Ardea, la situazione aggiornata al 14 dicembre: registrata un’altra vittima (Di lunedì 14 dicembre 2020) Coronavirus ad Ardea, diramato poco fa l’ultimo aggiornamento circa la situazione dei contagi sul territorio comunale. Ad oggi, lunedì 14 dicembre 2020, sono 289 i soggetti positivi al Covid-19 di cui 16 ricoverati e 273 in isolamento domiciliare. Due le persone risultate positive al virus nelle ultime 24 ore. Purtroppo, rispetto all’aggiornamento di una settimana fa (8 dicembre) si registra una nuova vittima: i decessi salgono così a 12 dall’inizio dell’emergenza. Leggi anche: Coronavirus, i dati nel Lazio del 14 dicembre 2020 su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 14 dicembre 2020)ad, diramato poco fa l’ultimo aggiornamento circa ladei contagi sul territorio comunale. Ad oggi, lunedì 142020, sono 289 i soggetti positivi al Covid-19 di cui 16 ricoverati e 273 in isolamento domiciliare. Due le persone risultate positive al virus nelle ultime 24 ore. Purtroppo, rispetto all’aggiornamento di una settimana fa (8) si registra una nuova: i decessi salgono così a 12 dall’inizio dell’emergenza. Leggi anche:, i dati nel Lazio del 142020 su Il Corriere della Città.

