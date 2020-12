Coronavirus, aggiornamento 14 dicembre, 30 decessi e 1.088 nuovi casi (1.005 asintomatici) nelle ultime 24 ore. (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sono 1.088 i positivi di oggi, 14 dicembre, secondo il Bollettino diffuso dall' Unità di crisi della Regione Campania. I tamponi eseguiti sono stati 15.472, in diminuzione per il fine settimana. Gli ... Leggi su gazzettadisalerno (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sono 1.088 i positivi di oggi, 14, secondo il Bollettino diffuso dall' Unità di crisi della Regione Campania. I tamponi eseguiti sono stati 15.472, in diminuzione per il fine settimana. Gli ...

repubblica : Coronavirus, in Salento focolaio dopo la processione: centinaia di fedeli accalcati e molti senza mascherina [di Fr… - repubblica : Coronavirus nel mondo: il vaccino arriva in Canada, oggi comincia la distribuzione [aggiornamento delle 10:21] - RegioneER : #sanitaER #coronavirus l'aggiornamento della @RegioneER : su oltre 10.500 tamponi eseguiti 1.574 nuovi positivi, di… - informamolise : Coronavirus aggiornamento/37 nuovi positivi e 3 decessi - skorpion069 : Coronavirus, nuova variante in Gran Bretagna: 'Al momento non ci sono prove che provochi una malattia più grave del… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus aggiornamento Coronavirus, l'aggiornamento: 1.574 nuovi positivi, di cui 862 asintomatici da controlli regionali. 1.273 i guariti Regione Emilia Romagna Covid-19, scendono i contagi a Corridonia e Tolentino: nuova impennata a Macerata

Ecco gli ultimi aggiornamenti forniti dalle amministrazioni comunali in merito all'evoluzione del contagio da Coronavirus in provincia ... Toti: “Contagi in discesa; no alle zone rosse e nuovi divieti”

“Oggi i dati si confermano quelli di una regione decisamente in fascia gialla: per questo mi risultano preoccupanti le voci di possibili scelte di zone omogenee rosse o divieti ancora più stringenti n ... Ecco gli ultimi aggiornamenti forniti dalle amministrazioni comunali in merito all'evoluzione del contagio da Coronavirus in provincia ...“Oggi i dati si confermano quelli di una regione decisamente in fascia gialla: per questo mi risultano preoccupanti le voci di possibili scelte di zone omogenee rosse o divieti ancora più stringenti n ...