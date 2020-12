Coronavirus, 137 ricoverati nell'unità Covid di Casa Sollievo: si riducono i pazienti in terapia intensiva e semintensiva (Di lunedì 14 dicembre 2020) Scende il numero dei ricoverati nell'unità Covid di Casa Sollievo. Sono 137 i pazienti presenti, secondo l'ultimo bollettino diramato dall'Opera Padre Pio. Di questi, 109 sono ricoverati in malattie ... Leggi su foggiatoday (Di lunedì 14 dicembre 2020) Scende il numero deidi. Sono 137 ipresenti, secondo l'ultimo bollettino diramato dall'Opera Padre Pio. Di questi, 109 sonoin malattie ...

infoitinterno : Coronavirus in Basilicata. Altri 5 deceduti, 65 nuovi casi di contagio e 137 guarigioni nell’ultimo giorno - PolicoRobot : RT @SassiLive: 2° AGGIORNAMNTO-CORONAVIRUS IN BASILICATA, 13 DICEMBRE: 5 MORTI (1 POLICORO, 1 SCANZANO, 1 POTENZA, 1 CAMPOMAGGIORE, 1 MARSI… - SassiLive : 2° AGGIORNAMNTO-CORONAVIRUS IN BASILICATA, 13 DICEMBRE: 5 MORTI (1 POLICORO, 1 SCANZANO, 1 POTENZA, 1 CAMPOMAGGIORE… - PasqualeCacace5 : RT @LMtredici: #coronavirus #basilicata 14/12 (1°agg.taskforce) diagnosi 69 (65 lucani) (Ieri 60) Decessi 5 Guariti 137 Ti -3 Ricoveri -1… - LMtredici : #coronavirus #basilicata 14/12 (1°agg.taskforce) diagnosi 69 (65 lucani) (Ieri 60) Decessi 5 Guariti 137 Ti -3 Ric… -