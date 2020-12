Coronavirus, 12.030 nuovi casi e 491 vittime in 24 ore (Di lunedì 14 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sono 12.030 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, quasi seimila (5.908) in meno rispetto a quelli fatti registrare ieri. Un numero molto positivo, che però va legato anche alla diminuzione dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, che sono stati 103.584 contro i 152.697 dell’ultimo rilevamento. I deceduti nell’ultimo giorno sono stati 491, con il numero totale delle vittime da inizio pandemia che ha superato quota 65mila (65.011). E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino dell’emergenza Coronavirus, reso noto dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore della Sanità. Gli attualmente positivi sono 675.109 (circa 11mila in meno di ieri), dei quali 644.249 in isolamento domiciliare. Il totale dei ricoverati è di 27.765 (30 in più di ieri), dei quali 3.095 in terapia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 14 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sono 12.030 idiin Italia, quasi seimila (5.908) in meno rispetto a quelli fatti registrare ieri. Un numero molto positivo, che però va legato anche alla diminuzione dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, che sono stati 103.584 contro i 152.697 dell’ultimo rilevamento. I deceduti nell’ultimo giorno sono stati 491, con il numero totale delleda inizio pandemia che ha superato quota 65mila (65.011). E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino dell’emergenza, reso noto dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore della Sanità. Gli attualmente positivi sono 675.109 (circa 11mila in meno di ieri), dei quali 644.249 in isolamento domiciliare. Il totale dei ricoverati è di 27.765 (30 in più di ieri), dei quali 3.095 in terapia ...

