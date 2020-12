Contenziosi | nella causa Fincosit giudizio favorevole all' AdSP di Majo | Ennesima sentenza favorevole all' ente con ripercussioni positive anche sul bilancio 2021

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 dicembre 2020) (Civitavecchia, 14 dicembre 2020) - Si definisce, con unaall', il primo grado di uno, e il secondo in ordine di valore economico, dei tremilionari promossi da Grandi Lavoricontro l'Autorità Portuale relativi alla realizzazione del Primo Lotto Funzionale delle Opere Strategiche per il Porto di Civitavecchia (in particolare Darsena Traghetti e Darsena Servizi). Tali, nel loro insieme, costituiscono la gran parte del volume complessivo delle pretese risarcitorie nei confronti dell'. A fronte di una richiesta di risarcimento pari a quasi cinquanta milioni di euro, formulata per il ritardato collaudo dell'opera, il Tribunale di Roma – Sezione Imprese - ha infatti riconosciuto ...