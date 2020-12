Conte: “Dobbiamo serrare i ranghi per battere il Covid” (Di lunedì 14 dicembre 2020) ROMA – “Dopo le due ondate della pandemia la sfida che abbiamo di fronte non è solo quella di liberare le potenzialitè inespresse dell’Italia. In primo luogo nel presente dobbiamo serrare i ranghi per battere il nemico”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, in un videomessaggio inviato al Rome Investment Forum 2020 della Febaf. “È una battaglia che richiede un forte spirito di unità nelle nostre comunità, una leale collaborazione fra tutti i livelli istituzionali e una solida cooperazione internazionale per aiutarci l’un l’altro ad abbattere il virus e organizzare il piano dei vaccini”, ha sottolineato. Leggi su dire (Di lunedì 14 dicembre 2020) ROMA – “Dopo le due ondate della pandemia la sfida che abbiamo di fronte non è solo quella di liberare le potenzialitè inespresse dell’Italia. In primo luogo nel presente dobbiamo serrare i ranghi per battere il nemico”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, in un videomessaggio inviato al Rome Investment Forum 2020 della Febaf. “È una battaglia che richiede un forte spirito di unità nelle nostre comunità, una leale collaborazione fra tutti i livelli istituzionali e una solida cooperazione internazionale per aiutarci l’un l’altro ad abbattere il virus e organizzare il piano dei vaccini”, ha sottolineato.

Piu_Europa : ??MES: IN PARLAMENTO PASSA NOSTRA RISOLUZIONE @Piu_Europa e @Azione_it impegnano in modo netto e non reticente Cont… - Radio1Rai : ??#Covid. #Conte: “La sfida che abbiamo di fronte non è solo quella di liberare le potenzialità inespresse dell’Ital… - Manu83449580 : @BastaNeo non avevo capito io, mea culpa venderlo per De Paul sarebbe imbarazzante ma se proprio dobbiamo venderlo,… - ros_raff : Dobbiamo stringere i denti per altri 5 mesi, lo abbiamo fatto per anno a Marzo (lo possiamo fare anche consentendo… - diegodragoni85 : @ELENACICCOZZI @59Seagull @antoniopolito1 Conte in persona ha detto che dobbiamo andare a fare shopping e privilegi… -