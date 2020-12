Conte deluso da Perisic: in caso di offerte il croato può lasciare l'Inter in vista del mercato di riparazione (Di lunedì 14 dicembre 2020) Conte è rimasto deluso dal croato in questa prima parte di stagione e potrebbe liberarsi di lui in vista di gennaio. Leggi su 90min (Di lunedì 14 dicembre 2020)è rimastodalin questa prima parte di stagione e potrebbe liberarsi di lui indi gennaio.

carminepalumb14 : @gasparripdl , Caro Vice PresidenteGasparri,il cuore mio e di DC &RC,LaudateSi..vi faccio arrivare i migliori AUGUR… - GuidettiSusanna : @fcin1908it Non condivido niente , Conte resta un grande allenatore che dopo la sconfitta in Champion era amareggia… - Domenic55547198 : @matteosalvinimi Quanta stupidaggine in Mirta. Crea le campagne di scontro. se questo è giornalismo io sono Conte!!… - MirkoLB88 : @FabyMaves90 @_crazy_Freddie_ Fino ad ora ho sempre sostenuto Conte con le ultime scelte sono deluso. - diegocecati : RT @corradone91: L'#Inter la vince passando a quattro e ribaltando una partita ben giocata nel 1T, ma che si era complicata col gol di #Sot… -