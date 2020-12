Conte dà il via alla verifica di governo: si inizia con il Movimento 5 stelle. Domani il faccia a faccia con i renziani (Di lunedì 14 dicembre 2020) Al via la verifica di governo. Si comincia oggi, 14 dicembre, con il Movimento 5 stelle. La delegazione pentastellata è attesa a Palazzo Chigi dal premier Giuseppe Conte alle 16.30. Alle 19 toccherà invece al Partito democratico che, assicura il segretario Nicola Zingaretti, non ha intenzione di imbarcarsi in una crisi in un momento così critico per il Paese. La conclusione di questa esperienza di governo, ha avvertito il segretario dem, sarebbe «un’avventura pericolosa». Sul tavolo il Recovery Plan I riflettori sono puntati dunque su Domani, 15 dicembre, quando toccherà a Italia Viva. L’appuntamento è per le 13. Negli ultimi giorni, il partito di Matteo Renzi ha dato battaglia soprattutto sul Recovery Fund, chiedendo un maggiore coinvolgimento del Parlamento e ... Leggi su open.online (Di lunedì 14 dicembre 2020) Al via ladi. Si comincia oggi, 14 dicembre, con il. La delegazione pentastellata è attesa a Palazzo Chigi dal premier Giuseppealle 16.30. Alle 19 toccherà invece al Partito democratico che, assicura il segretario Nicola Zingaretti, non ha intenzione di imbarcarsi in una crisi in un momento così critico per il Paese. La conclusione di questa esperienza di, ha avvertito il segretario dem, sarebbe «un’avventura pericolosa». Sul tavolo il Recovery Plan I riflettori sono puntati dunque su, 15 dicembre, quando toccherà a Italia Viva. L’appuntamento è per le 13. Negli ultimi giorni, il partito di Matteo Renzi ha dato battaglia soprattutto sul Recovery Fund, chiedendo un maggiore coinvolgimento del Parlamento e ...

