Consiglio comunale in videoconferenza | richiesta negata | seduta senza minoranza

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPietrelcina (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del gruppo consiliare di“Rinascita per Pietrelcina”. “Nella giornata di oggi era stato convocato ilavente ben quattordici punti all’ordine del giorno. Dato il momento delicato che stiamo vivendo (in Italia e soprattutto nella nostra comunità), abbiamo proposto di svolgere lain. Ci siamo chiesti se in un momento dove addirittura si decide di tenere chiuse le scuole, fosse saggio tenere un’assise in pre. Il motivo è stato solo uno: la sicurezza di tutti i partecipanti (amministratori e eventuali uditori). Ovviamente, trattandosi di unapubblica, laavrebbe consentito di poter ...