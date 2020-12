Commercio | il copywriter | ' internet non è unica soluzione per attività locali | c' è marketing'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic. (Labitalia) - "Il futuro dipiccole esi svolgerà offline.è una grande opportunità per tutti ma non può rappresentare l'per la ricerca di clienti, in quanto si tratta di un settore dominato da compagnie che possono arrivare a spendere 451,2 milioni di dollari e oscurare la concorrenza per pubblicizzarsi online. Si tratta di una strada insostenibile sul lungo termine”. A dirlo all'Adnkronos/Labitalia Marco Lutzu, uno deipiù conosciuti d'Europa e autore del libro bestseller 'Apocalisse Amazon'. "Una delle modalità - sostiene - che statisticamente porta più risultati è ila risposta diretta, ovvero stabilire una relazione diretta e duratura con i potenziali clienti, personalizzando messaggi e ...