Come sta Neymar dopo il gravissimo infortunio alla caviglia sinistra (Di lunedì 14 dicembre 2020) La partita di ieri sera, 13 Dicembre 2020, tra il Psg e il Lione è finita a 0-1. Il Lione con questi tre punti in più ha scavalcato il Paris Saint Germain. Ora la squadra di Garcia è prima col Lilla. Doveva essere la partita della conferma per la squadra di Tuchel, dopo la qualificazione da primi agli ottavi di Champions League. E invece il Psg ha bruciato di nuovo ogni certezza perdendo in casa. Inoltre l’uscita dal campo di Neymar in barella ha decisamente peggiorato la situazione all’interno della squadra. Come sta Neymar dopo il gravissimo infortunio? Stando alle prime dichiarazioni su quanto accaduto in campo, il giocatore, dopo il tackle di Mendes, rischierebbe seri problemi ad una caviglia. Leggi anche –> La Casa di Carta, ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 14 dicembre 2020) La partita di ieri sera, 13 Dicembre 2020, tra il Psg e il Lione è finita a 0-1. Il Lione con questi tre punti in più ha scavalcato il Paris Saint Germain. Ora la squadra di Garcia è prima col Lilla. Doveva essere la partita della conferma per la squadra di Tuchel,la qualificazione da primi agli ottavi di Champions League. E invece il Psg ha bruciato di nuovo ogni certezza perdendo in casa. Inoltre l’uscita dal campo diin barella ha decisamente peggiorato la situazione all’interno della squadra.stail? Stando alle prime dichiarazioni su quanto accaduto in campo, il giocatore,il tackle di Mendes, rischierebbe seri problemi ad una. Leggi anche –> La Casa di Carta, ...

ligabue : Mi dicono che '7' vi sta piacendo, sono contento che un po' di quel calore che abbiamo cercato di metterci dentro v… - ciropellegrino : Dalla bastonata a #Salvini in tv al gesto di riportare indietro la Legion d'Onore dopo lo schifo di Macron con al-S… - giuliainnocenzi : Torture e uccisione e il nostro ambasciatore è ancora lì? Presidente @GiuseppeConteIT e ministro @luigidimaio, quan… - Luca99470449 : @GassmanGassmann Carino come hai tagliato i vigili. Come si sta nel tuo mega appartamento? - cvalipso : comunque trovatemi un’altra persona che sta bene con i pantaloni bianchi come ci sta harry -

Ultime Notizie dalla rete : Come sta Come sta cambiando il welfare italiano di fronte al Covid-19? Secondo Welfare Covid in Veneto, l’indice Rt è alto, ma Zaia: «Troviamo tanti positivi perché li andiamo a cercare» Zaia firma un'ordinanza con nuove restrizioni. Ma precisa: «Troviamo tanti positivi perché li andiamo a cercare» ... Come massimizzare l’efficienza del tuo parco Macchine Utensili ? venerdì pomeriggio, stai finendo un lotto per cui hai chiesto ai tuoi operatori di fermarsi un’ora in più per chiudere l’ordine, improvvisamente il macchinario si ferma con un allarme. Chiami veloce ... Zaia firma un'ordinanza con nuove restrizioni. Ma precisa: «Troviamo tanti positivi perché li andiamo a cercare» ...? venerdì pomeriggio, stai finendo un lotto per cui hai chiesto ai tuoi operatori di fermarsi un’ora in più per chiudere l’ordine, improvvisamente il macchinario si ferma con un allarme. Chiami veloce ...