Come sta Emilio Fede? Positivo al Coronavirus è stato ricoverato: le condizioni (Di lunedì 14 dicembre 2020) Emilio Fede ricoverato nel residence dell’ospedale del Mare di Napoli dopo essere risultato Positivo al Coronavirus. La notizia del ricovero del noto giornalista è arrivata nella mattinata di oggi, lunedì 14 dicembre 2020. Fede è ora sotto osservazione nella struttura che ospita pazienti positivi al Covid-19 (asintomatici e paucisintomatici). Nei giorni scorsi Emilio Fede si è sottoposto al test del tampone ed è risultato Positivo e dopo alcuni giorni a casa è stato trasferito nel residence dove è ora sotto osservazione. Dalle ultime informazioni ottenute le condizioni di salute del giornalista sono buone e non risultano preoccupanti. Emilio Fede ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 14 dicembre 2020)nel residence dell’ospedale del Mare di Napoli dopo essere risultatoal. La notizia del ricovero del noto giornalista è arrivata nella mattinata di oggi, lunedì 14 dicembre 2020.è ora sotto osservazione nella struttura che ospita pazienti positivi al Covid-19 (asintomatici e paucisintomatici). Nei giorni scorsisi è sottoposto al test del tampone ed è risultatoe dopo alcuni giorni a casa ètrasferito nel residence dove è ora sotto osservazione. Dalle ultime informazioni ottenute ledi salute del giornalista sono buone e non risultano preoccupanti....

ligabue : Mi dicono che '7' vi sta piacendo, sono contento che un po' di quel calore che abbiamo cercato di metterci dentro v… - ciropellegrino : Dalla bastonata a #Salvini in tv al gesto di riportare indietro la Legion d'Onore dopo lo schifo di Macron con al-S… - giuliainnocenzi : Torture e uccisione e il nostro ambasciatore è ancora lì? Presidente @GiuseppeConteIT e ministro @luigidimaio, quan… - Aelois_ : RT @__EthelByrond__: Minchia, come sta rompendo il cazzo questo qui. Peggio del Giuliano quando denunciava tutti su Twitter. Fai causa a ch… - Peppe94477061 : @andre1985s @FootballAndDre1 Ma qualcuno sa come sta hakimi? Recupera per mercoledì?? -