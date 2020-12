Come silenziare le notifiche su Whatsapp o bloccarle (Di lunedì 14 dicembre 2020) Avevamo già parlato in precedenza di Come poter bloccare un contatto su Whatsapp nel caso ricevessimo i messaggi di qualche persona indesiderata. Ora, “alleggerendo un pochino il carico”, di seguito andiamo a vedere Come silenziare le notifiche delle chat singole oppure direttamente di tutta l’app. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANO Segui Termometro Politico su Google News Troppe notifiche su Whatsapp? Silenziamole o blocchiamole D’altronde ci son persone che, per un motivo o per l’altro, di notifiche ne ricevono centinaia ogni giorno e una grossa fetta di queste deriva spesso e volentieri proprio da Whatsapp o simili. E star dietro a tutti i messaggi in entrata è spesso davvero difficile – quanto a volte ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 14 dicembre 2020) Avevamo già parlato in precedenza dipoter bloccare un contatto sunel caso ricevessimo i messaggi di qualche persona indesiderata. Ora, “alleggerendo un pochino il carico”, di seguito andiamo a vedereledelle chat singole oppure direttamente di tutta l’app. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANO Segui Termometro Politico su Google News Troppesu? Silenziamole o blocchiamole D’altronde ci son persone che, per un motivo o per l’altro, dine ricevono centinaia ogni giorno e una grossa fetta di queste deriva spesso e volentieri proprio dao simili. E star dietro a tutti i messaggi in entrata è spesso davvero difficile – quanto a volte ...

GreenVanilLaura : A @Al3xI98O e quelli che capiscono di informatica più di me (tutti). Come si 'eliminano' i tweet di cr-content-sug… - venereblossom : Oh se potessi silenziare le parole di whatsapp come si fa su Twitter... - Jezuzkop34 : Sento di teatrini ma non mi arriva nulla Come sempre scelgo bene chi silenziare - Jetmira04150748 : @micheciprovo Infatti... A me questo silenziare mi sembra come buttare il sasso e nascondere la mano... Se a me nn… - frapmiu : watch me silenziare ogni cosa che riguarda i pr3l3mi o come si chiamano loro, pienah -

Ultime Notizie dalla rete : Come silenziare Ecco spiegato come silenziare una chiamata senza offendere chi sta chiamando Proiezioni di Borsa Card Pell “Ratzinger non vesta di bianco”/ Vaticano vuole ‘silenziare’ Papa emerito? Benedetto XVI ‘silenziato’ da parte del Vaticano? Card. Pell “Papa emerito dovrebbe togliere veste bianca", mentre sulla malattia di ... WhatsApp, come uscire da un gruppo in segreto Sono oltre due milioni gli utenti in tutto il mondo che utilizzano la piattaforma di WhatsApp. Numero destinato a crescere vertiginosamente negli ... Benedetto XVI ‘silenziato’ da parte del Vaticano? Card. Pell “Papa emerito dovrebbe togliere veste bianca", mentre sulla malattia di ...Sono oltre due milioni gli utenti in tutto il mondo che utilizzano la piattaforma di WhatsApp. Numero destinato a crescere vertiginosamente negli ...