Come si fanno le ciambelle a New York: pazzesco, ce lo mostra Piero Armenti (Di lunedì 14 dicembre 2020) Non immaginate neanche, molto probabilmente, Come si fanno le ciambelle a New York. Dopo aver guardato questo video di Piero Armenti resterete di stucco Come si fanno le ciambelle a New York (Foto: screen Facebook Piero Armenti)“Amici de Il mio viaggio a New York”: è così che inizia ogni video di Piero Armenti. Ormai, lo conosciamo tutti il ragazzo che da Salerno, capoluogo campano, si è trasferito a New York negli Stati Uniti. E’ un ragazzo pieno di risorse, bisogna ammetterlo. Ultimamente sta vendendo corsi per diventare influencer su Instagram, gestisce un e-commerce di prodotti made in Usa… insomma, si dà da fare. ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 14 dicembre 2020) Non immaginate neanche, molto probabilmente,silea New. Dopo aver guardato questo video diresterete di stuccosilea New(Foto: screen Facebook)“Amici de Il mio viaggio a New”: è così che inizia ogni video di. Ormai, lo conosciamo tutti il ragazzo che da Salerno, capoluogo campano, si è trasferito a Newnegli Stati Uniti. E’ un ragazzo pieno di risorse, bisogna ammetterlo. Ultimamente sta vendendo corsi per diventare influencer su Instagram, gestisce un e-commerce di prodotti made in Usa… insomma, si dà da fare. ...

Giorgiolaporta : Se non ci fosse il video di #Toninelli che dice di non ricordare, tutto il #M5S griderebbe alla #FakeNews. Proprio… - Giorgiolaporta : Ci sono honesti che fanno leggine per salvare i parenti che non pagano le tasse. Poi ci sono Ministri come #Salvini… - borghi_claudio : Intanto ogni settimana quando la Svezia (zero lockdown, zero mascherine) rilascia gli aggiornamenti sui dati settim… - babifar22 : @hcetoib @DavidBlack1980 non le sceglierà lei, ma le hanno messe PER lei! che oggi è presente con un assessore e pe… - Mania48Mania53 : RT @doluccia16: Sorgi: 'Bisogna chiudere, sennò ci sarà la terza ondata. I commercianti hanno avuto qualche giorno di respiro e basta così.… -