“Come d’Incanto” confermato il sequel del film (Di lunedì 14 dicembre 2020) A distanza dalla prima pellicola Disney con Patrick Dempsey A distanza di dieci anni dall’uscita della pellicola “Disney”, “Come d’Incanto” arrivano conferme del sequel. Il capitolo due del film dovrebbe arrivare presto e essere disponibile su Disney +. Dopo diversi rumors, con gli attori, Amy Adams e Patrick Dempsey che si erano detti più volte disponibili a girare un nuovo film, è arrivata la conferma di Sean Bailey presidente della produzione di Walt Disney Studios Motion Pictures. In occasione del Disney Investor Day del 10 dicembre ha confermato l’uscita del cast parlando però solo della conferma di Amy Adams mentre non si sa nulla né sul resto del cast né sulla regia. Tra un paio di settimane, come ha svelato, dovrebbero iniziare i lavori alla sceneggiatura. Ecco la sinossi del ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 14 dicembre 2020) A distanza dalla prima pellicola Disney con Patrick Dempsey A distanza di dieci anni dall’uscita della pellicola “Disney”,arrivano conferme del. Il capitolo due deldovrebbe arrivare presto e essere disponibile su Disney +. Dopo diversi rumors, con gli attori, Amy Adams e Patrick Dempsey che si erano detti più volte disponibili a girare un nuovo, è arrivata la conferma di Sean Bailey presidente della produzione di Walt Disney Studios Motion Pictures. In occasione del Disney Investor Day del 10 dicembre hal’uscita del cast parlando però solo della conferma di Amy Adams mentre non si sa nulla né sul resto del cast né sulla regia. Tra un paio di settimane, come ha svelato, dovrebbero iniziare i lavori alla sceneggiatura. Ecco la sinossi del ...

