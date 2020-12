Collegio Elettorale: oggi si riunisce in America (Di lunedì 14 dicembre 2020) oggi, negli USA, si riunisce il Collegio Elettorale. I grandi elettori dei 50 Stati e del Distretto di Columbia si riuniranno per votare e confermare Joe Biden come legittimo 46° Presidente e Kamala Harris come vicepresidente. Un rito costituzionale che di norma non viene preso in considerazione. Ma quest’anno è molto significativo. Il Presidente uscente Leggi su periodicodaily (Di lunedì 14 dicembre 2020), negli USA, siil. I grandi elettori dei 50 Stati e del Distretto di Columbia si riuniranno per votare e confermare Joe Biden come legittimo 46° Presidente e Kamala Harris come vicepresidente. Un rito costituzionale che di norma non viene preso in considerazione. Ma quest’anno è molto significativo. Il Presidente uscente

riotta : Today the electoral college will ratify the victory of Democrat @JoeBiden over President Trump, who has refused to… - RaiNews : La richiesta, se accolta, potrebbe consegnare la vittoria a Trump #RaiUsa2020 #Texas - colmarn : RT @agambella: #USA Nella giornata di oggi si riunisce il collegio elettorale. I delegati ('grandi elettori') separatamente per ogni stat… - jabbaTM : RT @agambella: #USA Nella giornata di oggi si riunisce il collegio elettorale. I delegati ('grandi elettori') separatamente per ogni stat… - agambella : #USA Nella giornata di oggi si riunisce il collegio elettorale. I delegati ('grandi elettori') separatamente per… -