Cognetti | ' ripensare radicalmente sanità non certo dedicandole solo 9 mld'

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Milano, 14 dic. (Adnkronos Salute) - "Il vaccino anti-Covid sia dato prioritariamente ai pazienti oncologici, ematologici e cardiologici, 11 milioni di persone fragili e che non possono aspettare". E' l'appello lanciato al Governo da Foce, la Confederazione delle tre società scientifiche di riferimento di oncologi (Aiom), cardiologi (Sic) ed ematologi (Sie) e delle due Fondazioni Insieme contro il cancro e Cuore e circolazione, con oltre 600 associazioni di malati. Una richiesta che i medici hanno messo nero su bianco in due lettere, indirizzate al presidente Consiglio Giuseppe Conte e al ministro della Salute Roberto Speranza. Medici e pazienti uniti per "una battaglia di civiltà", con l'obiettivo di "limitare le vittime" dell'epidemia che continuano a crescere. "Numerosi lavori scientifici e l'esperienza clinica maturata in questi mesi - scrivono Foce e associazioni malati - ci ...