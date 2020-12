Ciclismo: stop per Diego Ulissi di alcuni mesi per miocardite (Di lunedì 14 dicembre 2020) Non arrivano buone notizie per quanto riguarda Diego Ulissi. Il 31enne, corridore dell’UAE Team Emirates, sarà costretto a osservare un stop temporaneo dall’attività agonistica per effettuare alcuni controlli cardiaci per chiarire un quadro di miocardite. La necessità dunque è di fare chiarezza da questo punto di vista. Pertanto, la decisione di porre un freno a quanto potrà fare Ulissi si è resa necessaria. A sottolineare questo aspetto è il medico della squadra citata Michele De Grandi:“Diego si è sottoposto ai normali controlli sulla salute previsti dall’UCI e dalla squadra. Soggettivamente stava bene e non avvertiva alcun disturbo, ma il riscontro di alcune extrasistoli durante lo sforzo, non presenti in precedenza, ci ha portato per scrupolo, pur con un aspetto ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 dicembre 2020) Non arrivano buone notizie per quanto riguarda. Il 31enne, corridore dell’UAE Team Emirates, sarà costretto a osservare untemporaneo dall’attività agonistica per effettuarecontrolli cardiaci per chiarire un quadro di. La necessità dunque è di fare chiarezza da questo punto di vista. Pertanto, la decisione di porre un freno a quanto potrà faresi è resa necessaria. A sottolineare questo aspetto è il medico della squadra citata Michele De Grandi:“si è sottoposto ai normali controlli sulla salute previsti dall’UCI e dalla squadra. Soggettivamente stava bene e non avvertiva alcun disturbo, ma il riscontro di alcune extrasistoli durante lo sforzo, non presenti in precedenza, ci ha portato per scrupolo, pur con un aspetto ...

