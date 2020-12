Ciclismo | presentata la nuova maglia iridata di Julian Alaphilippe

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Ultimi preparativi in vista dellastagione. I vari corridori del World Tour disi stanno ovviamente allenando verso il 2021, con il calendario già pronto e le tantissime gare in programma sin da primavera. Nel frattempo le squadre stanno completando le rose e presentando le proprie maglie. Pochi giorni fa è toccato alla Deceuninck Quick-Step che tra le proprie fila può vantare anche il campione del mondo. Oggi il transalpino ha svelato la propria divisa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@alafpolak) Foto: Lapresse

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo presentata

OA Sport

Ultimi preparativi in vista della nuova stagione. I vari corridori del World Tour di ciclismo si stanno ovviamente allenando verso il 2021, con il calendario già pronto e le tantissime gare in program ...Svelate questo pomeriggio le divise per la prossima stagione del team Trek-Segafredo. Il team statunitense ha scelto di mantenere la continuità con il 2020 per le maglie che riguardano la formazione m ...