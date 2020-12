Ciclismo, il 2021 di Alexander Kristoff si dividerà tra Classiche e Tour de France (Di lunedì 14 dicembre 2020) Alexander Kristoff ha già pianificato quello che sarà il suo 2021 ciclistico. Per la sua quarta annata in UAE Team Emirates, l’ex campione europeo, ha dichiarato a Jarle Fredagsvik, giornalista di di Procycling.no, quello che sarà il suo programma per la prossima stagione, che si focalizzerà prevalentemente sulle Classiche, per poi culminare con il Tour de France e la sua nona partecipazione alla grande corsa a tappe Francese, con l’intenzione di puntare dritto alla quinta, se non più, vittoria di tappa. Il norvegese di Oslo riprenderà le corse in Spagna con il Challenge Mallorca (28-31 gennaio), anche se i suoi obiettivi importanti arriveranno più tardi. Per preparare la Milano-Sanremo (26 marzo), il 33enne affronterà in precedenza la Parigi-Nizza (7-14 marzo). ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 dicembre 2020)ha già pianificato quello che sarà il suociclistico. Per la sua quarta annata in UAE Team Emirates, l’ex campione europeo, ha dichiarato a Jarle Fredagsvik, giornalista di di Procycling.no, quello che sarà il suo programma per la prossima stagione, che si focalizzerà prevalentemente sulle, per poi culminare con ildee la sua nona partecipazione alla grande corsa a tappese, con l’intenzione di puntare dritto alla quinta, se non più, vittoria di tappa. Il norvegese di Oslo riprenderà le corse in Spagna con il Challenge Mallorca (28-31 gennaio), anche se i suoi obiettivi importanti arriveranno più tardi. Per preparare la Milano-Sanremo (26 marzo), il 33enne affronterà in precedenza la Parigi-Nizza (7-14 marzo). ...

