Chiara Ferragni: oltre 100mila euro per la borsetta Limited Edition (Di lunedì 14 dicembre 2020) In una delle sue passeggiate, la regina delle influencer Chiara Ferragni ha sfoggiato un raro esemplare di borsa, perchè costa così tanto? L’imprenditrice di origini cremonesi, Chiara Ferragni, ha sfoggiato il suo nuovo accessorio Limited Edition durante una delle sue ultime passeggiate pomeridiane. Questo weekend una semplice borsetta, che in realtà di semplice non ha L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 14 dicembre 2020) In una delle sue passeggiate, la regina delle influencerha sfoggiato un raro esemplare di borsa, perchè costa così tanto? L’imprenditrice di origini cremonesi,, ha sfoggiato il suo nuovo accessoriodurante una delle sue ultime passeggiate pomeridiane. Questo weekend una semplice, che in realtà di semplice non ha L'articolo proviene da YesLife.it.

berlusconi : Mi sono complimentato con Chiara Ferragni e Fedez per l’Ambrogino d’oro, massimo riconoscimento che viene tributato… - VanityFairIt : Alcuni hanno fatto sognare, altri piangere, c’è chi ha dato speranza, chi è stato d’esempio e chi ci ha reso orgogl… - VanityFairIt : Essere istituzionali e simpatici, essere la «miccia» per raggiungere obiettivi concreti. L’anno di Chiara Ferragni… - candemet8992 : “Hai presente la sindrome dell’influencer? Quelle che si sentono Chiara Ferragni? Che poi Chiara è l’unica che non… - infoitcultura : Chiara Ferragni, cardigan troppo corto: gambe in bella vista -FOTO -