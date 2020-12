Chi piazzano di fronte alla Gregoraci, mossa pericolosissima di Signorini: occhio, qui crolla il GfVip (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nuovo "chiarimento" al Grande Fratello Vip su Canale 5 tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. O forse sarebbe meglio dire "rissa", vista la tensione altissima registrata venerdì sera al reality condotto da Alfonso Signorini. La Gregoraci ha contestato a Pretelli una frase sfuggita all'ex velino di Striscia la notizia sul suo essere finalmente "libero da condizionamenti" dopo l'uscita della ex di Flavio Briatore. Elisabetta non l'ha presa bene e c'è chi parla, tra i telespettatori, anche di una punta di gelosia per l'improvvisa intimità raggiunta tra il suo "amico speciale" Pierpaolo e Giulia Salemi. Secondo indiscrezioni, Signorini metterà nuovamente l'uno di fronte all'altro la Gregoraci e Pretelli, ma stavolta dentro le mura della casa. Elisabetta potrebbe ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nuovo "chiarimento" al Grande Fratello Vip su Canale 5 tra Elisabettae Pierpaolo Pretelli. O forse sarebbe meglio dire "rissa", vista la tensione altissima registrata venerdì sera al reality condotto da Alfonso. Laha contestato a Pretelli una frase sfuggita all'ex velino di Striscia la notizia sul suo essere finalmente "libero da condizionamenti" dopo l'uscita della ex di Flavio Briatore. Elisabetta non l'ha presa bene e c'è chi parla, tra i telespettatori, anche di una punta di gelosia per l'improvvisa intimità raggiunta tra il suo "amico speciale" Pierpaolo e Giulia Salemi. Secondo indiscrezioni,metterà nuovamente l'uno diall'altro lae Pretelli, ma stavolta dentro le mura della casa. Elisabetta potrebbe ...

