'Chi non si vaccinerà contro il coronavirus dovrà pagarsi le cure anti Covid'

Una proposta che farà discutere quella che potrebbe presto entrare in vigore nella repubblica di San Marino.

